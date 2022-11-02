У Києві та 7 областях сьогодні введено в дію графіки погодинних відключень – «Укренерго»

Україні сьогодні, 2 листопада, з 6 ранку введено в дію графіки погодинних відключень – вони торкнуться Києва та семи областей

Про це повідомляє «Укренерго», інформує NNS

«Наразі Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни», – йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за розкладом.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго).

Графіки віялових відключень електроенергії можуть переглянути — Укренерго