Графіки віялових відключень електроенергії можуть переглянути – Укренерго

Очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів, щоб не було сильних перекосів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

“За результатами останніх тижнів, коли запроваджувалися графіки, ми плануємо провести з кожним обленерго сесію, проаналізувати ефективність цих графіків – на скільки і як вони були виконані”, – зазначив він..

При цьому будуть проаналізовані списки споживачів, заведених під ці графіки, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження відключень між споживачами і справедливо розподілити навантаження.

“Якщо “Укренерго” каже, що в такій області необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго – якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше та швидше. Тому буває, що за графіками аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів”, – розповів Кудрицький..

Масштабна атака на об’єкти енергетики України 22 жовтня

У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України. Понад мільйон абонентів залищилися без електроенергії у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Зеленський повідомив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити.

У неділю, 23 жовтня, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.

За даними КМДА, ​​у Києві 23 жовтня після атак РФ на об’єкти критичної інфраструктури почалися стабілізаційні відключення світла.

У Рівненській області виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому в ОВА ухвалили рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.

Українців наполегливо закликають зменшити споживання електроенергії, щоб фахівці могли відновити пошкоджені окупантами енергооб’єкти.

У місті Ірпінь під Києвом вчора, 23 жовтня, у багатьох будинках понад 11 годин не було світла.

За даними Інституту вивчення війни, Росія ударами по енергетичних об’єктах намагається змусити Україну більше вкладатися в захист і відволіктися від контрнаступу.

Де знайти інформацію про відключення електроенергії по населених пунктах України