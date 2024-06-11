Пенсійний фонд України може не зарахувати робочий стаж, якщо сторінки трудової книжки заповнені із порушеннями

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Юридичний Телеграм.

Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні певного періоду робочого стажу, якщо сторінки трудової книжки заповнені з порушенням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок .

У яких випадках можуть не зарахувати робочий стаж – пояснення ПФУ

Вимоги до заповнення трудової книжки

Усі записи в трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення.

Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць двозначними). Наприклад, якщо робітник прийнятий на роботу 5 січня 1993 р. у трудовій книжці записується «05.01.1993″.

Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і завіряються печаткою запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення.

Якщо Пенсійний фонд таки відмовив у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку – необхідно буде звертатися до суду та визнавати його дії.

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