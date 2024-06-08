Уряд пояснив, за порушення яких правил військового обліку можуть блокувати банківські рахунки ухилянтам.

За порушення правил військового обліку військовозобов’язаним особам може бути заблоковано банківський рахунок.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, повідомляють Новини України – НСН.

У яких випадках можуть блокувати банківські рахунки ухилянтам – відповіли у Міноборони

«Блокування банківського рахунку може мати місце, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію», – йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, чи вручать повістку на вулиці тим українцям, які оновили дані в Резерв+.

Якщо військовзобов’язаний оновив дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Це означає, що така особа виконала вимогу закону і не буде оштрафована за порушення правил мобілізації.

Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники територіального центру комплектування, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК, каже Катерина Аніщенко. За її словами, повістку на ВЛК вручать і тим, хто дані ще не оновив. Їх також направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних входить і проходження військово-лікарської комісії.

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