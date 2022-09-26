У яких випадках є законною відмова у прийнятті на роботу

Закон забороняє необґрунтовану відмову у зарахуванні на роботу. Але з низки причин відмова у прийнятті на роботу є законною

Роботодавець немає права відмовляти у роботі претенденту не маючи на те вагомих підстав. У цьому випадку йому навіть загрожує кримінальна відповідальність.

Однак існує низка причин, коли відмова може бути законною. Про це пише Юридичний порадник для ВПО, передає NNS

Видання нагадало, що необґрунтованою вважається відмова без будь-яких мотивів, або з підстав, що не належать до кваліфікації або професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

Однак, за словами експертів, керівництво компанії чи підприємства має низку причин, коли претенденту можна відмовити:

якщо немає вільної вакансії, на яку претендує людина

претендент не хоче працювати в умовах випробувального терміну

робота протипоказана кандидату через його здоров’я

діють обмеження щодо спільної роботи на одному підприємстві осіб, які є близькими родичами

Також фахівці зазначили, що відмовити у роботі можуть через певні обмеження для окремих професій. Наприклад, працювати лікарем може особа з відповідним дипломом та кваліфікацією, важкі роботи не можуть виконувати особи до 18 років та люди старшого віку, якщо професія вимагає громадянства України, через брак стажу, через гендер (наприклад, жінці не дозволять опускатися у шахту), через судимість чи сумісництво, якщо певна робота не передбачає поєднання кількох робочих позицій.

Водночас, вагітній жінці, особі з дитиною до 3 років або самотній особі з дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю в обов’язковому порядку, мають бути надані мотивовані причини відмови у письмовому вигляді.

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