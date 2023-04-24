У якому випадку путін може оголосити про зупинення спецоперації – пояснення експерта

Політконсультант Дмитро Васильєв пояснив, чи може президент РФ Путін оголосити про зупинення спецоперації в найближчий час

Чи може Путін в найближчий час оголосити про завершення так званої спеціальної військової операції, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політконсультант Дмитро Васильєв.

Про це повідомляє НСН.

У якому випадку путін може оголосити про зупинення спецоперації

“Це не виключено. Я в це не вірю. Хоча дуже багато і росіян, які досить активні у нашому інформаційному просторі, також є місцеві українські експерти, які говорять про те, що це можливо, грубо кажучи на 9 травня. Я в це не вірю. Я не вірю, що Путін просто так зупинить “СВО”. Ми занадто далеко зайшли. Більше того, я думаю, що Збройні сили України не дозволять цього зробити, тому що будуть серйозні контрнаступальні дії, коли росіянам доведеться бігти. Те, що вони зможуть зробити жест доброї волі для того, щоб перегрупуватися і звільнити певні частини нашої території, наприклад, Запорізьку область чи Херсонську, для того, щоб відвести війська — когось в Маріуполь, когось в Крим, щоб там окопатися і пробувати тримати хоч якісь території. В це я вірю”, – зазначив Дмитро Васильєв.

Окремо він додав, що Путін може сказати, що “СВО” закінчена, а тепер війна. Більше того, у них все ж таки є замасковане оголошення загальної російської мобілізації прийнятим законом про електронні повістки.

“Тому що тепер кожен може отримати повістки в будь-який момент. Але це не значить, що всіх будуть мобілізувати. Однак фактично така можливість є за цим законом. Тому я думаю, що він може сказати, що “СВО” закінчується і починається війна”, – наголосив Дмитро Васильєв.

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