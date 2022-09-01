У ГУР розповіли про те, що відбувається на Запорізькій АЕС – ситуація критична

На Запорізькій АЕС склалася критична ситуація – окупанти не допускають на територію частину персоналу. Також проводиться підготовка евакуації до Мелітополя працівників «Росатому»

Щоб уникнути паніки серед працівників станції, підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів “Росгвардії”, які о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя у напрямку Енергодару. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

За словами співробітників «Росатому» стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ частина персоналу не буде допущена на територію станції, – повідомили в ГУР.

У ГУР розповіли про поточну ситуацію на атомній станції.

Наразі на ЗАЕС вже склалася критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину працівників. Зокрема, персонал, який відповідає за пожежну безпеку, – додали в ГУР.

МАГАТЕ хочуть встановити постійну присутність агентства на Запорізькій АЕС