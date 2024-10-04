ВІДЕО МОМЕНТУ: В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець, який видав окупантам списки патріотів

В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець сьогодні зранку. Про це повідомляє Головне управління розвідки України .

ГУР оприлюднила відео вибуху, передають “Новини України – НСН“.

4 жовтня 2024 року близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

У ГУР зазначають, що Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.

Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії путіна «єдіная россія» очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».

ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата, – йдеться у повідомленні

В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець: відео

Ворожі ресурси повідомляють, що злочинець Короткий в результаті вибуху загинув.

А енергодарці, коментуючи новину, кажуть, що “короткою виявилася кар’єра у Короткого”. Мовляв, до окупації їздив на роботу на автобусі, а, продавшись загарбникам, злетів. І тепер це слово набуло нового змісту.

Енергодарський Телеграм-канал Скелети Шевчика і Ко та мер Енергодара також оприлюднили фото Короткого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: “Досі бояться наступу з боку Дніпра”: названо кількість окупантів на ЗАЕС і їх склад