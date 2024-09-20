Вибухнув зарядний пристрій для телефону – опіки отримала дворічна дівчинка на Одещині

На Одещині опіки отримала дворічна дівчинка – вибухнув зарядний пристрій для телефону. Сталася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Подія сталася вчора, 19 вересня, в місті Білгород – Дністровський, по вулиці Сонячна.

Тут вибухнув зарядний пристрій для телефону з подальшим загоранням на площі 1 м.кв., яке було ліквідовано до прибуття рятувальників.

На жаль, внаслідок події постраждала дівчинка, 2022 року народження, яку з опіками рук та голови, в стані середньої тяжкості, госпіталізовано до медичного закладу.

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