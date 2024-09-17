У львівському коледжі вибухнув вогнегасник. До лікарні доправили чотирьох 15-річних дівчат.
В одному із коледжів Львова на вулиці Городоцькій,195 розгерметизувався порошковий вогнегасник. Постраждали 4 дівчини.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Суспільне.Львів.
Через вибух вогнегасника. до лікарні Святого Миколая доправили чотирьох 15-річних дівчат. Усі пацієнтки – у стані середньої важкості.
Наразі медики їм надають необхідну допомогу.
За даними медиків, близько 13:30 години їм надійшов виклик на вулицю Городоцьку, 195, де розташований Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну. Там під час повітряної тривоги в укритті розгерметизувався вогнегасник.
Як розповіла Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, усі госпіталізовані студентки коледжу, які в момент розгерметизації вогнегасника — перебували найближче до нього.
Дівчат госпіталізували до лікарні із діагнозом “отруєння невідомою речовиною”.
Повідомляться, що до поліції ніхто не звертався, рятувальників також не залучали.
Відео з місцевих каналів
У львівському коледжі вибухнув вогнегасник – 4 дівчат доправили до лікарні
Ще новини України: Бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в лікарні – Лубінець відреагував