На Одещині п’яний мотоцикліст збив дитину – подробиці від поліції

На Одещині п’яний мотоцикліст збив дитину. Його вже розшукали поліцейські.

Про це розповіли на сайті Одеської поліції, передають Новини України – НСН.

ДТП сталося 24 серпня у селі Фурманівка Ізмаїльського району. Вчора близько о 21:00 18-річний місцевий житель скоїв наїзд на 6-річну дівчинку. З місця події її забрали медики з травмою голови та перелом тазостегнового суглоба.

На Одещині п’яний мотоцикліст збив дитину

Водія розшукали поліцейські протягом години.

«На території його домоволодіння виявили мотоцикл з механічними пошкодженнями. Молодика перевірили на стан сп’яніння, в його організмі виявили 1.0 проміле алкоголю, що у пʼять разів перевищує допустиму норму. Крім того, було з’ясовано, що у нього відсутнє водійське посвідчення», йдеться у повідомленні.

Свою втечу водій пояснив тим, що злякався відповідальності.

Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття кваліфікує порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Транспортний засіб забрали на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Зараз вирішується питання щодо затримання 18-річного водія. Триває слідство.

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