“Досі бояться наступу з боку Дніпра”: названо кількість окупантів на ЗАЕС і їх склад

Названо кількість окупантів на ЗАЕС і їх склад. Окупанти продовжують використовувати станцію як військовий об’єкт і досі бояться наступу з боку Дніпра.

Про це повідомляє Центр інформативного спротиву, передають “Новини України – НСН“.

Названо кількість окупантів на ЗАЕС і їх склад

Ворог продовжує використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ та складування боєприпасів та вибухових речовин, – стверджують у ЦНС

Так завдяки переданим від українського підпілля та небайдужих громадян даним вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. Зокрема були ідентифіковані підрозділи ОМОН “Ахмат-1” (Грозний, ТОТ Чеченської Республіки Ічкерія) та СОБР “Агат” (Пенза, рф). Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не росгвардії.

Крім того, технічні та підвальні приміщення станції використовуються окупантами для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, як для забезпечення контингенту розміщеного на станції, так і сил на суміжних позиціях.

Досі бояться наступу з боку Дніпра

Навколо міста Енергодар, за даними ЦНС, противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію і місто та мають загальну протяжність близько 6,5 км. Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з боку Дніпра.

МАГАТЕ нічого “не помічає

Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їх маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що, зокрема вже не вперше їм не надали доступу до західної частини двох турбінних залів. Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва “росатому”, який управляє ЗАЕС.

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