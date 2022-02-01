У додатку «Дія» з’явиться нова функція – опитування і петиції

Міністерство цифрової трансформації офіційно анонсувало запуск спеціалізованої послуги у додатку “Дія”. Коли з’явиться нова функція?

“Дія” запускає функцію опитувань та петицій. Про це заявив на своїй прямій трансляції у Telegram-каналі віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA-NEWS.

Він зазначив, що майже 14 млн користувачів «Дії» зможуть взяти участь в цьому опитуванні.

Федоров також уточнив, що вони запускають електронні петиції, за допомогою яких громадяни напряму зможуть звертатися до міського голови.

Ви, наприклад, хочете вирішити питання ям на дорозі рідної вулиці, створюєте петицію, збираєте кілька тисяч голосів у «Дії» від своєї громади. І тоді міський голова по закону забов’язаний особисто відповісти на вашу петицію»

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