На порталі «Дія» з’явиться чергова популярна послуга серед українців

Сьогодні Мінцифри фіналізує тестування зміни місця реєстрації в додатку і на порталі «Дія». Це дуже популярна послуга серед українців

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті BusinessUA.

«Ми намагалися побороти цього монстра майже два роки. Нарешті скоро можна буде змінити місце реєстрації і через додаток, і через портал в кілька кліків», — зазначив керівник відомства.

Серед іншого він також розповів про важливу послугу для безпеки українців — яка з’явилася на початку року в додатку, — повідомлення про зміну і перевірку кредитної історії.

Функція працює за замовчанням для кожного користувача, оновлювати додаток не потрібно. За словами чиновника, тільки за перший тиждень роботи 410 тисяч українців отримали близько 800 тисяч таких повідомлень в «Дії». Такі цифри підтверджують «надзвичайну актуальність» запуску функції.

«Таким чином, якщо шахраї зламали вашу SIM-картку або вкрали телефон, і ви побачите повідомлення в „Дії“ про перевірку вашої кредитної історії, то зможете зв’язатися з банками і заблокувати цю транзакцію», — пояснив Федоров.

Міністр нагадав і про спрощену генерацію «Дія.Підпису» та повідомлення про кредити та суди, які вже доступні для всіх українців.

Також він підкреслив, що наступного місяця на Diia Summit Мінцифри представить десятки нових зручних онлайн-послуг як на порталі, так і в додатку.

Крім того, голова Мінцифри зазначив, що дані українців — у безпеці, а нещодавня кібератака на держсайти не завдала жодної шкоди.

«„Дія“ не зберігає персональні дані. Спеціально побудована така інфраструктура, щоб інформація відображалася тільки з відповідних реєстрів. Це дуже складно атакувати, адже кожен з реєстрів надійно захищається», — резюмував він.

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