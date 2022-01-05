У додатку “Дія” запустили послугу про перевірку кредитної історії або нове взяття позики – користувачам буде приходити push-сповіщення, якщо на них намагатимуться взяти кредит.

З 4 січня така послуга підключена автоматично.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає NNS.

За його словами, застосунок сповіщатиме про перевірку кредитної історії, що потрібна для відкриття кредиту. При цьому не важливо, у вас електронний паспорт або звичайний, паперовий.

Також у розділі зі сповіщеннями можна з’ясувати, який банк і навіщо перевіряє кредитну історію.

Якщо ви не відкривали новий кредит, але побачили сповіщення, то треба:

зателефонувати у свій банк і заблокувати операцію;

перейти за посиланням із додатку до Українського бюро кредитних історій і написати скаргу.

За словами Михайла Федорова, нова функція ввімкнена за замовчуванням, оновлювати “Дію” не потрібно.

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