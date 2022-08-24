У День Незалежності ситуацію на ЗАЕС і в атомній енергетиці обговорили Енергоатом та G7

Сьогодні, 24 серпня 2022 року, в День Незалежності України, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і віцепрезидент Компанії Хартмут Якоб зустрілися з послами країн Великої Сімки та іншими високопосадовцями іноземних дипломатичних місій в Києві. Вони обговорили ситуацію на ЗАЕС

Про це NNS дізнався з повідомлення з телеграм-каналу Енергоатом.

Під час зустрічі, яка відбулась у Посольстві Німеччини в Україні, Петро Котін поінформував присутніх щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка 4 березня цього року була захоплена військовими рф.

«Російська федерація загрожує ядерній безпеці не тільки України, а й усього світу, погрожуючи можливими руйнуваннями та вибухом окупованої Запорізької АЕС. Наразі росія перетворила ЗАЕС на свою військову базу і використовує її у військових цілях, розмістивши важку техніку та вибухівку безпосередньо в турбінних залах атомної станції», – зазначив Петро Котін.

Очільник Енергоатома також розповів про надзвичайно тяжкі умови праці персоналу ЗАЕС, постійні знущання і тиск, який рашисти чинять на нього.

Від постійних обстрілів окупантами Енергодару та майданчика ЗАЕС гинуть люди, є поранені, руйнується інфраструктура міста і станції.

Своєю чергою посли та керівники дипломатичних місій G7 погодилися з тим, що росія повинна негайно припинити всі військові дії та вивести своїх військових і техніку із захопленої атомної станції та Енергодару, а також повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС.

Крім того, Петро Котін окреслив плани розвитку Енергоатома і стан реалізації спільних з американською компанією Westinghouse проєктів: «Ми покінчили з будь-якою залежністю від росії, передусім це стосується відмови від її ядерного палива, технологій, послуг та комплектуючих. Натомість ми посилюємо співпрацю з нашим багаторічним партнером Westinghouse: закупатимемо ядерне паливо для усіх українських атомних електростанцій та збудуємо 9 нових енергоблоків за технологією АР1000».

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» зауважив, що Компанія готується до корпоратизації – відповідний законопроєкт «Про особливості утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Уряд вже вніс на розгляд парламенту.

«Я дуже радий зустрічі з вами і хотів би подякувати за постійну підтримку, яку ваші держави надають Україні під час російської війни, що триває, зокрема й у сфері ядерної енергетики», – насамкінець сказав Петро Котін учасникам зустрічі.

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