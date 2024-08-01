Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

У деяких випадках ПФУ може штрафувати пенсіонера – подробиці

Автор -
Журналіст
У деяких випадках ПФУ може штрафувати пенсіонера – подробиці

Пенсійний фонд у деяких випадках може забирати до 20% від пенсії для відшкодування збитків. У яких випадках можуть штрафувати пенсіонера.

Пенсійний фонд України має право забирати до 20% від пенсії для відшкодування збитків. Штрафні санкції впроваджуються у випадку, якщо особа своєчасно не повідомляє Пенсійний фонд про зміну деяких даних.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ПФУ.

Чому ПФУ може штрафувати пенсіонера

Пенсіонер зобов’язаний повідомляти ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності. На це він має 10 днів.

У деяких випадках ПФУ може штрафувати пенсіонера – подробиці

“Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ”, – йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Компенсація коштів може відбуватися у добровільному або ж примусовому порядку. Тобто, пенсіонер може самостійно повернути надлишкові виплати.

Якщо особа відмовляється це зробити добровільно, ПФУ забиратиме у неї до 20% від виплат примусово. Кошти “забиратимуть” поки усі надлишкові витрати не будуть компенсовані.

Варто наголосити, що Пенсійний фонд потрібно попередити не тільки про працевлаштування, а і про звільнення з роботи. Завдяки цьому, пенсіонер може збільшити свої виплати.

Ще новини України: Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×