У Червонограді на Львівщині після концерту Наді Дорофєєвої стрілянина. Співачка каже, що її команда не причетна до цього.

Після концерту Дорофєєвої сталася бійка, а також чулися постріли. У мережі писали, що до цього причетна охорона артистки, однак вона сама це спростовує.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

За словами співачки, власної охорони вона не має, однак охоронців замовляють організатори концерту, щоб захід відбувався безпечно.

Дорофєєва додає, що стрілянина, відео якої потрапило в мережу, сталася через 40 хвилин після завершення виступу — тоді, коли вона з командою була в гримерці:

«Подумали, може, нам здалося, але, на жаль, не здалося. Я сподіваюся, що відповідні люди, служби й організатори розберуться з цим питанням».

У Червонограді після концерту Наді Дорофєєвої сталася стрілянина – що відомо

У мережі публікували відео, на якому видно натовп, а також чоловіка, який зробив кілька пострілів у повітря. Писали, що це нібито охорона Дорофєєвої побилася з фанатами і влаштувала стрілянину.

Місцеві Telegram-канали згодом теж уточнили з посиланням на свідків інциденту, що агресію після концерту проявила охорона організаторів, а не співачки. Учора, 13 вересня, вона давала концерт на місцевому стадіоні «Шахтар».

Джерело: hromadske

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