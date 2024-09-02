2 вересня ввечері сталася стрілянина у Києві з травматичного пістолета. Є постраждалий.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на поліцію столиці.

В одному з районів Києва ввечері 2 вересня сталась стрілянина.

Правоохоронці розповіли, що «інформація про стрілянину в одному із столичних ЖК надійшла близько 19:10. На місце виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції».

За попередніми даними, «між двома чоловіками виник конфлікт через припаркований автомобіль одного з них. Після цього почалася бійка, під час якої було застосовано травматичний пістолет – з нього здійснили кілька пострілів».

Стрілянина у Києві 2 вересня – є постраждалий

«Внаслідок стрілянини місцевий житель 1975 року народження отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги», – сказано у повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що стрілець був затриманий. Вже розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Підозрюваному загрожує до семи років ув’язнення.

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