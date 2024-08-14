Про це вона розповіла в інтервʼю ТСН, повідомляють «Новини України – НСН».

«Не тільки охорона цивільна, а ще й охорона із неба й охорона Бога нам допомагає подолати все», — зазначила Софія Семчишин.

За її словами, з охоронцями склалися дружні стосунки, тож постійна їхня присутність не викликає дискомфорту. Відомо, що Ірина Фаріон постійно отримувала погрози, але ніколи не користувалася охороною.

Вбивство Ірини Фаріон – доньці мовознавиці надали охорону

Розслідування вбивства Фаріон

Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає. Хлопця затримали напередодні і підозрюють тв. Умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє вдіео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

Ще новини України: Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео: які докази є у правоохоронців – все, що відомо