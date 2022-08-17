Ціна на газ для українців взимку: у “Нафтогазі” зробили заяву

У Нафтогаз повідомили якою буде ціна на газ для українців протягом опалювального сезону і скільки діятиме тариф

Ціна на газ для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться. Тариф 7,96 гривень за кубометр буде діяти до 1 травня наступного року.

Про це повідомляє прес-служба газопостачальної компанії «Нафтогаз Україна “. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Тарифний план “Фіксований” – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна”, – йдеться в повідомленні.

Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, “адже сьогодні це надважливо”.

У “Нафтогазі” вважають, що 7,96 грн – “це незначні гроші в сучасних українських реаліях”.

“Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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