Якою буде ціна на газ після війни в Україні

Офіційно опалювальний сезон добігає кінця і традиційно в Україні з 1 травня змінюються тарифи на комунальні послуги. Газ стає дорожчим. В уряді повідомили як зміниться ціна на газ після війни

Через війну багато українців стали просто неплатоспроможними. Люди не можуть сплатити навіть поточні тарифи, не кажучи вже про вищі. Уряд відреагував на це і вже повідомив, що з травня тарифи залишаться незмінними.

Більше того, експерти кажуть, що ціна газу, зокрема, не підніматиметься і після війни і навіть на час всього наступного опалювального сезону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo

Газ не дорожчатиме, тому що на це є низка причин

Економіст Данило Монін вважає, що газ не може подорожчати, адже економіка сильно просіла і в найближчі кілька місяців просідатиме ще більше. Люди банально не матимуть змоги оплачувати комуналку, навіть за старими тарифами. Вводити нові та зовсім недоцільно. Швидше за все, “Нафтогаз” продаватиме газ для населення за 8000 гривень за тисячу кубометрів. Для бюджетних споживачів газ коштуватиме приблизно 600 доларів за тисячу кубометрів. Також збалансує ситуацію і той факт, що багато підприємств та людських будинків на жаль зруйновані. Але це означає, що країні потрібно буде в рази менше газу 2022 року.

За підрахунками експертів Україні доведеться докупити лише 3 мільярди кубометрів імпортного газу, що за допомогою партнерів не стане проблемою.

Наразі комуналку можна не оплачувати

Поки триває військовий стан, українців не змушують сплачувати комуналку, штрафів не буде, але борг накопичуватиметься. Списувати борги будуть лише тим, хто втратив своє житло, або воно надто сильно пошкоджене через бойові дії.

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