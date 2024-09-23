Застосунок Telegram оновить умови користування та розкриватиме IP-адреси та номери телефонів людей, які порушують правила. Для цього буде залучено штучний інтелект.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Telegram-канал Павла Дурова.

Як заявив Дуров, у застосунку Telegram є більш потужним, ніж в інших програмах обміну повідомленнями, адже він дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів. Однак деякі користувачі зловживають цією функцією.

Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані людей, які порушують правила

Саме тому останні тижні спеціальна команда за допомогою штучного інтелекту зробила пошук Telegram безпечнішим.

“Весь проблемний контент, який ми виявили в “Пошуку”, більше не доступний. Якщо вам все ж вдалося знайти щось небезпечне або незаконне в “Пошуку” Telegram, будь ласка, повідомте нам про це через спеціальний бот”, – написав Дуров.

Також Дуров заявив, що для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією “Пошук” Telegram було оновлено “Умови використання” та “Політику конфіденційності”.

“Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити”, – написав він.

На його думку, такі заходи повинні відлякати злочинці, адже пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів.

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