Засновника Telegram Павла Дурова випустили з-під варти – подробиці

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Після завершень допиту у французькій поліції Павла Дурова доставили до суду. Там слідчий суддя припинив затримання засновника Телеграму. Як пишуть ЗМІ, Павла Дурова відпустили з метою попереднього допиту і можливого висунення обвинувачення.

Засновника Telegram Павла Дурова випустили з-під варти

Нагадаємо,Павла Дурова засновника і генерального директора месенджера Telegram, затримали у Франції в суботу ввечері, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Ле-Бурже.

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