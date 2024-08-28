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Засновника Telegram Павла Дурова випустили з-під варти – подробиці

Автор -
Журналіст
Засновника Telegram Павла Дурова випустили з під варти – подробиці

28 серпня засновникаTelegram Павла Дурова випустили з-під варти. Його хочуть допитати, а потім висунути обвинувачення.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт  BFMTV.

Після завершень допиту у французькій поліції Павла Дурова доставили до суду. Там слідчий суддя припинив затримання засновника Телеграму. Як пишуть ЗМІ, Павла Дурова відпустили з метою попереднього допиту і можливого висунення обвинувачення.

Засновника Telegram Павла Дурова випустили з-під варти

Засновника Telegram Павла Дурова випустили з під варти

Нагадаємо,Павла Дурова засновника і генерального директора месенджера Telegram, затримали у Франції в суботу ввечері, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Ле-Бурже.

 

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