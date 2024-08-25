Засновника Telegram Павла Дурова затримано у Франції – ЗМІ

Про це повідомляє французький канал TF1, передають «Новини України – НСН».

Павла Дурова, засновника і генерального директора месенджера Telegram, затримали у Франції в суботу ввечері, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Ле-Бурже.

39-річний Павло Дуров прилетів до Парижа з Азербайджану у супроводі свого помічника та охоронця і планував там провести щонайменше один вечір. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Його Embraer Legacy 600 приземлився у французькому аеропорту о 19:30 за місцевим часом. За кілька хвилин його було затримано.

Павла Дурова затримано – яка причина

Арешт здійснили жандарми GTA (Air Transport Gendarmerie) на підставі ордера, виданого Національним управлінням судової поліції Франції в рамках попереднього розслідування.

Суддя вважає, що відсутність співпраці з поліцією та інструментів, які пропонує Telegram (одноразовий номер, крипто тощо), робить його співучасником цілої низки злочинів, передає TF1.

При цьому ордер на обшук діяв тільки тоді, коли Павло Дуров перебував на території Франції. «Він припустився помилки. Ми не знаємо чому… Чи був цей політ лише кроком? У будь-якому разі, він за ґратами!» – повідомило TF1-LCI джерело, близьке до розслідування.

«Знаючи, що у Франції він є персоною нон грата, Павло Дуров їздив в Емірати, країни колишнього СРСР, Південну Америку… Він дуже мало подорожував Європою й уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом», – йдеться в повідомленні

Очікується, що Дурову в неділю, можливо, висунуть обвинувачення за безліччю злочинів: тероризм, наркотики, співучасть, шахрайство, відмивання грошей тощо.

За даними французьких журналістів, Павла Дурова вважають «причетним до обігу наркотиків, злочинів проти дітей, кіберзлочинів та шахрайства» через «відсутність модерації та співпраці з представниками закону» у Telegram.

Також стверджується, що Дуров знав, що його можуть затримати у Франції. Тому він довгий час уникав поїздок до Європи.

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