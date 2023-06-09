На Запорізькій АЕС триває відкачування охолоджувальної води з Каховського водосховища. Попри те, що рівень води досяг позначки, коли наcоси не можуть більше працювати

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це розповідає НСН з посиланням на повідомлення МАГАТЕ у Twitter.

У ніч 6 червня російські загарбники навмисне підірвали Каховську гідроелектростанцію. В “Укргідроенерго” заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч 6 червня російські загарбники навмисне підірвали Каховську гідроелектростанцію. В “Укргідроенерго” заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

При цьому в “Енергоатомі” заявляли, що ситуація на Запорізькій АЕС може мати негативні наслідки, проте вона залишається контрольованою. Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що рівень води у ставку-охолоджувачі знаходиться на технічно необхідній позначці.

Ситуація на Запорізькій АЕС – триває відкачування води на станції

Крім цього, глава “Укргідроенерго” Ігор Сирота заявив, що рівень води в Каховському водосховищі досяг так званої мертвої точки і зараз становить 12,5 метрів.

Як выдомом, уряд та спеціалісти вже почали розробляти проект побудови перемички на Каховському водосховищі. Будівництво почнеться відразу після деокупації території.

Про це в ефірі національного телемарафона повідомив гендиректор “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

“Ми розробляємо попередній проект щодо побудови перемички, яка почнеться, як тільки буде деокуповано Каховку ми відразу приступимо до побудови перемички”, – розповів він.

Сирота пояснив, що для побудови такої перемички необхідно мінімум 2 місяці, а працювати доведеться 24/7. Після цього можна буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім робити таку ж перемичку з нижнього рівня.

Це дозволить відкачати всю воду та побачити наслідки підриву і демонтувати станцію, щоб там побудувати нову.

Сирота пояснив, що за попередніми підрахунками, для побудови перемички та демонтажу старої станції необхідно рік. Будівництво нової станції займе приблизно 5 років. Однак це попередні підрахунки.

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