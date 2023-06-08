Рівень води у Каховському водосховищі впав нижче “мертвої точки”. Що буде далі?

Станом на вечір 8 червня рівень води у Каховському водосховищі опустився нижче “мертвої точки”.

На цей час рівень води становить 12,5. З таким рівнем забір води неможливий.

Про це повідомив голова “Укргідроенерго” Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає НСН із посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Рівень уже 12,5 м. Це нижче за “мертву” точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС”, зазначив він.

Найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

“Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища”, пояснив Сирота.

“Якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то це триватиме ще сім-вісім днів”, зазначив він.

Ігор Сирота зазначив, що одна половина ГЕС вже повністю під водою, друга половина на 70%. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.

Раніше в “Укргідроенерго” заявили, що спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовують проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву ГЕС.

В компанії зазначили, що Каховська ГЕС не могла зруйнуватися ударом ззовні. Там пояснили, чому версія росіян про підрив дамби – не відповідає дійсності.

По-перше, Каховська ГЕС була спроєктована і побудована так, щоб витримати ядерний удар ззовні.

Скоріше за все, була замінована зсередини сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати для генерування електроенергії, пояснюють в Укргідроенерго.

Те, що була підірвана саме будівля ГЕС, свідчить про те, що росіяни хотіли зруйнувати всю ГЕС як енергооб’єкт загалом.

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