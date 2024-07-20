Завтра ситуація з електрикою дещо покращиться. Як застосовуватимуть графіки відключення світла 21 липня.

У неділю, 21 липня у різні частини доби українці залишатимуться без електрики лише на 1-2 години.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго“. В компанії зазначили, що споживання обмежуватиметься протягом всієї доби.

Ситуація дещо покращиться – як діятимуть графіки відключення світла 21 липня

“З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень”, – уточнили в компанії.

Як ми розповідали раніше, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що ситуація в енергосистемі поліпшиться у двадцятих числах липня.

“Тема, яка постійно в центрі уваги уряду – це енергетика. Ситуація залишається дуже складною. Через наслідки тотальних ворожих обстрілів і спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на поліпшення ситуації”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, завершаться ремонтні роботи на деяких об’єктах генерації. Це допоможе збільшити потужність в енергосистемі та відключення будуть не такими тривалими.

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