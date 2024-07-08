В Україні змінили підхід до розподілу відключень світла. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Роозповідають “Новини України – НСН”.

Справедливий розподіл обмежень між регіонами має забезпечити НЕК “Укренерго”. Раніше критична інфраструктура не враховувалась, але тепер підхід змінили. Наразі у кожному регіоні України споживачів ділять на шість черг або груп. І для кожної передбачено приблизно однакове споживання. Компанія наказує відключати 1-3 групи.

Систему розподілу відключень світла в Україні змінили – YASNO

“Колеги переформатували роботу і вже декілька тижнів працює більш справедливий розподіл. За моєю оцінкою, це спрацювало. Треба доробити ще, бо не всі регіони (на мою оцінку) зробили групи коректно, але то вже справа за Держенергонаглядом”, — зазначив Коваленко.

Повідомляється, що відключення відповідно до встановлених графіків проводять диспетчери. Основними проблемами є неспрацювання автоматики, балансування всередині груп під час стрибків споживання, а також несправність обладнання.

Чому вимикають світло вночі

Обмеження енергопостачання в Україні проводяться не лише вдень, а й вночі – частина генерації у цей час не працює. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Наголошено, що через ворожі обстріли Україна вже втратила 9 ГВт потужності.

“У цілому – це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі”, – пояснив топменеджер компанія.

Джерело: today.ua.

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