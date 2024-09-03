Сили безпілотних систем включать до окремих родів Збройних сил України. Верховна Рада прийняла в цілому відповідний законопроєкт.

Рада підтримала законопроект № 11507 про включення до окремих родів Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк передають “Новини України – НСН”.

Сили безпілотних систем включать у структуру ЗСУ – Рада підтримала законопроект

За словами нардепа Железняка, за відповідне рішення проголосували 294 депутати.

Що передувало

7 травня 2024 року Кабінет міністрів підтримав проект президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

10 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Кабінет міністрів 20 серпня схвалив законопроєкт, що утверджує існування Сил безпілотних систем. А також виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

2 вересня секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко повідомив, що ВР незабаром розгляне законопроєкт щодо утвердження існування Сил безпілотних систем.

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