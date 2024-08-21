Верховна Рада підтримала відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов’язаних. Відповідний законопроєкт у двох читаннях ухвалено сьогодні, 21 серпня.

Про це інформують «Новини України – НСН» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка (фракція “Голос”).

Рада підтримала відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії чоловіків

Підтримано законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, чиї родичі загинули чи зникли безвісти на війні.

“Рада підтримала одразу в цілому №11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану”, – написав Железняк у телеграмі

За його словами, за законопроєкт №11391 про внесення змін до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” в цілому проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Як виникла суперечлива ситуація

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в попередній редакції ст. 23 Закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Проте подальшими змінами до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» були вилучені.

У квітні, до прийняття закону про посилення мобілізації, на сайті Офісу Президента було зареєстровано петицію – звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якою депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого.

Втім, врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов’язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Отже, Верховній Раді ухвалила законопроект 11391, яким виправила цей стан речей.

Тепер необхідно, щоб законопроєкт підписав президент. А Міноборони заявлялр, що підтримує його.

Ще новини України: Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових