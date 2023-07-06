Сильна спека 7 липня очікується на півдні та південному сході України. Температура повітря там буде +33+39 градусів

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко, повідомляє НСН.

Погода на завтра

За словами народного синоптика, у Дніпропетровській області очікується до +33+35 градусів, а у Вінницькій — +26 градусів. На решті території центру країни буде +29+33 градуси.

У східних областях температура повітря очікується +30+35 градусів.

Діденко розповіла, що у північних областях країни спека послабне. Буде +24+28 градусів, а у Сумській області до +32 градусів.

Найпрохолодніше буде в західній частині України. За словами синоптика, там очікується +22+27 градусів.

Сильна спека 7 липня – де завтра буде майже +40 градусів розповіла Наталка Діденко

“Атмосферні фронти зумовлять у північних, центральних областях, багатьох західних та місцями на півдні України (переважно Одещина, Миколаївська область) сильні зливи, грози, при грозах можливі шквали і град”, — розповіла Діденко.

На сході України не передбачається серйозних опадів. Дощів не буде також у Волинській та Львівській областях, а також на Закарпатті.

І ще Волинь, Львівщина, плюс ввечері Закарпаття також завтра звільняться від дощів.

Враховуючи потужні температурні контрасти – від +20 градусів за фронтом і до +39 градусів перед фронтом – явища (сильні зливи, шквали, град) можуть бути сильними і, можливо, завдати шкоди.

Будьте вкрай обережними – паркуйте автомобіль подалі від високих старих дерев, білбордів тощо, уникайте грози, варто комунальникам особливо подбати про чищення стоків, самопочуття і від спеки, і від різкого зниження атмосферного тиску та температури також гойдатиметься.

Погода в Києві

Завтра, 7 липня, у столиці України будуть потужні зливи та грози. Діденко зазначила, що при такій погоді зростає ймовірність шквалу й граду. Але хоча б почне спадати спека у столиці, у п’ятницю очікується вже +25+27 градусів.

Надалі, 8-9 липня, спека поступово спаде повсюди в Україні.

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