Супермаркети оновили ціни на хліб, молоко та олію – як змінилася вартість продуктів

Столичні супермаркети оновилиціни на продукти першої необхідності. Ціни на хліб, молоко, соняшникову олію та інші продукти із соціального кошика змінюються мало не щодня. Причому не всі вони невпинно підвищуються. Але у порівнянні із жовтнем деякі продукти подешевшали

Про те, як змінилися ціни на продукти першої необхідності, повідомляє NNS

Ціни на хліб

Порівняно з жовтнем у листопаді середня ціна на пшеничний хліб стала навіть трохи нижчою: 30,64 грн. замість 31,06 грн. Стільки треба віддати у київських супермаркетах за буханець білого хліба вагою 650 грамів.

При цьому нарізаний пшеничний батон став дорожчим. Його ціна змінилася з 31,69 грн до 33,39 грн за 600 грамів.

Супермаркети оновили ціни на продукти

Ціни на молоко

Ціни на молоко та всю молочну продукцію продовжують зростати. Почасти це спричинено тим, що українські виробники активно експортують свою молочну продукцію за кордон. Так, пакет молока на 900 мл марки Простоквашино 1% за місяць зріс у ціні з 36,05 до 38,32 грн. А такий самий пакет Яготинського 2,6% подорожчав із 36,47 грн до 37,60.

Ціни на соняшникову олію

Пляшка ємністю 850 мл соняшникової олії Олейна з жовтня по листопад незначно, та все ж подорожчала: з 62,44 грн до 62,55. Стала дорожчою й олія Щедрий дар. За таку саму пляшку Щедрого дару тепер замість 65,23 грн потрібно віддати 65,47.

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Актуальні ціни в супермаркетах: які продукти подешевшали у листопаді