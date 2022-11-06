Актуальні ціни в супермаркетах: які продукти подешевшали у листопаді

Стали відомі актуальні ціни в супермаркетах на продукти, які є популярними серед покупців.

Які ціни в супермаркетах у листопаді

Як передає NNS, за даними Мінфін, на початку листопада у супермаркетах впали ціни на один із найпопулярніших продуктів — гречку. Цінник на неї знизився з 80,78 грн за кілограм до 78,70 грн/кг. Зазначимо, що з початку війни крупа подорожчала майже на 30 гривень. Тоді вартість продукту складала у середньому 50,81 грн/кг.

Також подешевшав рис довгий пропарений – із 73,49 грн/кг до 71,93 грн/кг. Водночас рис круглий та рис довгий в Україні за місяць подорожчали до 77,17 грн/кг та до 71,40 грн/кг, хоча ще минулого місяця їх вартість була 74,85 грн/кг та 69,34 грн/кг відповідно.

Середня вартість соняшникової олії до кінця осінь також поповзла нагору. “Олейна” 850 мл з жовтня до листопада подорожчала з 62,44 грн до 62, 73 грн, а “Щедрий Дар” 850 мл – з 65,23 грн до 65,90 грн.

Вперше з початку війни в Україні в супермаркетах знизилися середні ціни на цукор, хоч і впали вони лише на кілька копійок. Наразі кілограм цукру в середньому продають у супермаркетах по 34,57 грн. Зазначимо, що до війни продукт обходився покупцям у середньому 26,23 грн/кг.

А от ціни на сіль в Україні продовжують зростати. Зазначимо, що в останні місяці вартість кілограма продукту наблизилася до вартості цукру, хоча раніше ціна солі була в рази нижчою. На 4 листопада вартість 1 кг солі в середньому становить 32,55 грн, хоча ще у жовтні ціна була нижчою – 31,70 грн.

З жовтня до листопада в Україні впали ціни на деякі види м’яса. Наприклад, курятина (стегно) подешевшала зі 101,88 грн/кг до 97,45 грн/кг. Свинина (ошийок) упала в ціні з 213,65 грн/кг до 207,35 грн/кг.

Також за цей період у супермаркетах значно знизилися ціни на деякі овочі. Так, наприклад, цінник на болгарський перець за місяць упав із 152,80 грн/кг до 145,93 грн/кг.

Рожеві помідори стали дешевшими більш ніж на дві гривні та зараз ціна за кілограм становить 91,45 грн. Вартість печериць також змінилася з 94,78 грн/кг до 84,56 грн/кг. Кілограм моркви подешевшав з 24,91 грн/кг до 23,67 грн/кг.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Україні значно впали ціни на картоплю.

У супермаркетах, за даними Мінфін, середня вартість картоплі станом на кінець жовтня 2022 року становила 9,30 грн/кг. А у вересні її вартість була 11,80 грн/кг.