У Верховній Раді України планують розглянути доопрацьований законопроект про створення військової поліції.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Судово-юридичну газету.

Рада розгляне доопрацьований законопроект про створення військової поліції в рамках створення в Україні військової юстиції.

Відповідний доопрацьований законопроект про військову поліцію презентувала заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла під час підсумкового засідання Робочої групи Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності щодо опрацювання питання створення системи військової юстиції в Україні.

Разом з Мар’яною Безуглою проект презентували голова Комітету Сергій Іонушас та члени робочої групи.

Створення військової поліції – у ВР планують розглянути доопрацьований законопроект

Законопроектом визначаються статус військової поліції, правові засади організації діяльності, загальна структура та особовий склад, підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї військовослужбовцями військової поліції, правовий та соціальний захист особового складу військової поліції.

За словами ініціаторів, напрацьований законопроект забезпечить функціонування ефективного органу, здатного виконувати завдання з підтримання правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

Далі очікується реєстрація розробленого робочою групою доопрацьованого законопроекту про військову поліцію з подальшим розглядом Комітетом.

Як ми повідомляли раніше, Міністерство оборони оголосило про додаткові виплати для військовослужбовців. Вони будуть складатися з базової суми та додаткової винагороди. Вона буде нараховуватися за кожні 30 днів виконання завдань та за знищену російську техніку (танки, РСЗВ, артилерія і т. д.).

За словами Міністра оборони, нова постанова уряду передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку. Зараз загальна сума виплат складається з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у сумі 70 000 гривень.

Умєров пояснив, що нова система передбачає інше формулювання для виплати винагороди.

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