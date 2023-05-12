Українцям розповіли, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку у зв’язку із скороченням штату або чисельності працівників

Як передає НСН, про це пише sumy.dsp.gov.

Так, у разі, якщо у організації виробництва та праці відбулися зміни, зокрема, скорочення чисельності чи штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України, то Трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

Стало відомо, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку

Виходячи з частини другої статті 492 КЗпП України передбачено, що при звільненні працівників у випадках змін до організації виробництва та праці має враховуватись переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Як зазначається, у таких випадках роботодавець повинен дотримуватись вимог статті 42 КЗпП України, яка встановлює, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

“Але слід зазначити, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП) України)”, – пише видання.

Отже, особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

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