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Стало відомо, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку

Журналіст
чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку
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Українцям розповіли, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку у зв’язку із скороченням штату або чисельності працівників

Як передає НСН, про це пише sumy.dsp.gov.

Так, у разі, якщо у організації виробництва та праці відбулися зміни, зокрема, скорочення чисельності чи штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України, то Трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

Стало відомо, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку

стало відомо, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку

Виходячи з частини другої статті 492 КЗпП України передбачено, що при звільненні працівників у випадках змін до організації виробництва та праці має враховуватись переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Як зазначається, у таких випадках роботодавець повинен дотримуватись вимог статті 42 КЗпП України, яка встановлює, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

“Але слід зазначити, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП) України)”, – пише видання.

Отже, особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

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