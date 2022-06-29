Список речей для учня першого класу – скільки коштує зібрати дитину до школи

За заявою МОН, в навчальному році 2022-2023 діти сядуть за парти з 1 вересня в регіонах, де ситуація дозволятиме. Середні ціни на ринку і список речей для учня першого класу

Які потрібні речі та скільки вони коштують NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Проглянувши ціни на найбільшому українському маркетплейсі Rozetka.ua, можна дізнатися середню вартість необхідних речей.

Список речей актуальний для навчального року 2022-2023, адже отриманий від адміністрації однієї зі столичних шкіл.

Зазначимо, що в НУШ (новій українській школі) форму діти не носять, однак за побажанням адміністрації треба мати “діловий вигляд”, а ранець не потрібно брати надто великий, адже більшість підручників зберігається в класі.

Список речей для першокласника і актуальні ціни

Шкільна форма: штани – 1200 за 2 пари, сорочка чи гольф – 800 грн за 2 шт., піджак – 800 грн, взуття – 1300 грн за пару. Усього – 4100

Портфель-ранець – 1000 грн

Спортивна форма: штани й кофта – 700 грн, футболка – 400 грн за 2 шт. Усього – 1100 грн

Спортивне взуття (кеди чи кросівки – 1 пара) – 800 грн

Змінне взуття (зручні туфлі чи мокасини – 1 пара) – 400 грн

Альбом і фарби (гуаш або медові акварелі) – 70 грн

Пензлики для малювання (2-3 шт.) – 25 грн

Стакан-непроливайка – 15 грн

Кольорові олівці та фломастери – упаковка по 24 шт. В сумі – 280 грн

Кольоровий папір, кольоровий картон – за все 110 грн

Ножиці із закругленими кінчиками – 50 грн

Клей ПВА та клей-олівець – 45 грн

Пластилін (не восковий), дощечка зі стеками – 110 грн

Папка для трудового навчання – 85 грн

Зошити на 12 аркушів (10 в косу, 10 в клітинку) – 160 грн

Палички для рахунку (пластмасові) – 160 грн

Обгортки для підручників та зошитів, 20 шт. – 65 грн

Папка для зошитів – 35 грн

Пенал (2 ручки, простий олівець м’який, лінійка дерев’яна – 15 см, гумка) – 40 грн

Усього – 8650 грн.

Звісно, щоб зекономити, можна пошукати речі у магазинах стокової одежі, сайтах розміщення оголошень й таке інше.

Краще почати із закупівлі канцелярії, а з одягом не поспішати. Адже ніхто на 100% не може гарантувати, що навчання з 1-го вересня буде у навчальних закладах.

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