Мобілізація: список речей, які необхідні людині, що збирається на фронт

Під час загальної мобілізації та воєнного стану до лав армії можуть призвати усіх військовозобов’язаних громадян України. Список речей, які потрібно зібрати людині, що збирається на фронт

Списком поділився CEO та співзасновник Newsfront PR Agency Володимир Дехтярьов, який після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав захисників України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті life.nv.ua

«Якщо ви чоловік або жінка призовного віку, то колись можете отримати повістку. Зробив список особистого спорядження, яке вам може знадобитись і яке ви можете почати збирати, тестувати і перевіряти вже зараз», — прокоментував він.

Список речей, які необхідні людині, що збирається на фронт

Спорядження:

Форма, 1−2 комплекти (може мінятись залежно від сезону);

Термобілизна, 1−2 комплекти;

Шкарпетки високі тренінгові, багато;

Білизна, бажано спортивна, багато;

Плащ/пончо;

Флісова кофта;

Футболки/рашгарди;

Бойова рубаха (combat shirt);

Бандана, шапка, балаклава;

Рукавиці тактичні.

Взуття:

Берці, трекінгові черевики;

Кросівки;

Тапки/шльопанці;

Гамаші.

Обладнання:

Плитоноска;

Розгрузка/бойовий пояс;

Шолом;

Наколінники/налокотники;

Аптечка бойова;

Рюкзак штурмовий;

Баул;

Протигаз;

Окуляри.

Техніка:

Пауербанки;

Телефон;

Шнури, зарядні, продовжувач/трійник;

Ніж, мультитул;

Ліхтарик (краще два);

Батарейки;

Бінокль.

Різне:

Аптечка розширена;

Гігієна: зубна щітка, паста, бритва, мило, шампунь/гель, креми для рук, обличчя;

Вітаміни;

Рушник;

Фляга або кемелбек;

Термос;

Кружка, тарілка, прибори;

Водонепроникний пакет з документами;

Лопатка мала;

Газова горілка, балони;

Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава;

Сірники, запальнички;

Каремат;

Спальник.

Мобілізація в Україні – розширено список чоловіків, яким надається відстрочка від призову

Тривожна валіза – що у ній повинно бути: список речей