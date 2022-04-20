Мобілізація в Україні – розширено список чоловіків, яким надається відстрочка від призову

В Україні набули чинності зміни до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Таким чином було розширено перелік осіб, яким відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кому надається відстрочка від призову

У разі ще однієї хвилі мобілізації відстрочку від служби отримають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі;

наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, що мають вчене звання та/або вчений ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Під час ухвалення законопроекту його автори виходили з того, що в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів російських окупантів пошкоджено велику кількість будинків, підприємств, заводів, об’єктів інфраструктури, мостів, і для їх відновлення потрібні фахівці. Ті, хто одержав відстрочку, першими будуть залучені до відновлення української економіки після завершення війни.

Відомо, що зараз в Україні продовжується друга хвиля мобілізації, під яку підпали резервісти, що не потрапили до першої хвилі. В основному, це військовослужбовці, які вже мали бойовий досвід до 2014 року. Наступні на черзі – військовослужбовці, які входять до мобілізаційного резерву (випускники університетів, які пройшли військову кафедру та мають звання офіцера запасу).

Кого не призвуть до армії у разі війни — мобілізація в Україні