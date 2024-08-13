В Україні для військовозобов’язаних доступна служба за контрактом. Вона може тривати від 1 до 10 років і контракт можна розірвати під час дії воєнного стану.

Згідно з даними видання АрміяInform, контракт можна підписати як строковий, так і до оголошення демобілізації. Їх різниця полягає в тому, що другий діє допоки військових не будуть звільняти зі служби.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Служба за контрактом – які є види

Контракт до оголошення демобілізація

Цей вид документа доступний лише під час воєнного стану чи мобілізації на особливий період, згідно зі законом “Про військовий обов’язок та військову службу”. Його можуть підписати й ті, хто вже мобілізувався.

Така військова служба за колнтрактом має тривати поки не буде оголошено демобілізацію.

Строковий контракт

Такий контракт також можна укласти під час воєнного стану і служба має тривати:

3 роки — з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу;

Від 3 до 5 років (залежно від згоди сторін) — з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу;

5 років — з курсантами, які закінчили військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу.

Служба за контрактом – скільки триває, чи можна розірвати його під час воєнного стану

Водночас офіцери мають більше варіантів строку дії контракту, зокрема:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади за програмами підготовки офіцерського складу строк контракту становить 5 років. Окрім спеціальностей льотного складу. В них тривалість служби — 10 років;

з військовослужбовцями, які пройшли підготовку офіцерів запасу (військові кафедри) контракт укладається на строк від 2 до 5 років (залежно від згоди сторін).

для інших осіб офіцерського складу передбачається контракт на строк від 1 до 5 років.

Хто може укласти контракт на 1 рік

Згідно зі законом, укласти контракт на військову службу на 1 рік можуть:

Громадяни України віком від 18 до 25 років. Але це стосується лише тих, хто підписує контракт рядового, сержантського або старшинського складу. Офіцерів це не стосується.

Громадяни України, які здобули медичну та/або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності.

Служба за контрактом – які вимоги

Військовозобов’язані, що хочуть укласти контракт, мають перебувати на військовому обліку та бути придатними до служби за станом здоров’я.

Однак крім медогляду, їм також потрібно пройти професійно-психологічний відбір та за необхідності перевірку. Якщо під час випробувального терміну від 1 до 6 місяців ті, хто бажає укласти контракт, не проходять його, то вони направляються в розряд мобілізованих.

Варто зауважити, що під час дії воєнного стану дія контракту продовжується автоматично, але є підстави, коли документ може бути розірваним. Про них можна дізнатись в законі “Про військовий обов’язок та військову службу”.

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