В Україні запровадили проходження базової військової підготовки у вищих навчальних закладах. Юрист пояснив, хто може не проходити БЗВП.

Базову загально-військову підготовку у вишах повинні пройти громадяни України чоловічої статі.

Жінки та дівчата можуть пройти базову військову підготовку добровільно.

Юрист Андрій Топчій пояснив, хто може бути звільнений від проходження такої підготовки, передають “Новини України – НСН”.

За його словами, відповідно до ч. 4 ст. 10-1 ЗУ “Про військовий обов’язок та військову службу”, базова загальновійськова підготовка включається до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

Хто звільняється від проходження базової військової підготовки – пояснення юриста

Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

При цьому, БЗВП є формою підготовки громадян до військової служби. Оскільки це частина освітньої програми, відстрочки у цьому випадку не передбачено.

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