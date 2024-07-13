За порушення правил мобілізації військовозобов’язаних громадян можуть оштрафувати. Як можна оскаржити штраф від ТЦК.

За неявку у теиторіальний центр комплектування за повісткою передбачено від 17 000 до 25 000 грн за перше правопорушення та від 34 000 до 59 500 грн – для посадових і юридичних осіб.

Юрист Дмитроа Франчук розповів, у яких випадках можна оскаржити штрафи від ТЦК і як правильно це зробити, передають “Новини України – НСН”.

Які є підстави для оскарження штрафу

“Є декілька підстав, які можуть свідчити про те, що штраф ТЦК виписаний неправомірно”, – розповідає юрист.

Недотримання процедури:

відсутність належного повідомлення: вам не було вручено повістку про явку до ТЦК та СП або повістка була вручена з порушенням встановлених термінів

неправильне оформлення штрафу – у штрафі не вказано причину його накладення, не роз’яснено порядок його оскарження, наприклад, припустився помилки в персональних даних тощо

незаконне проведення засідання комісії: комісія ТЦК та СП, яка ухвалила рішення про накладення штрафу, не мала на це повноважень або порушила порядок проведення засідання

Відсутність підстав для накладення штрафу:

ви не підлягаєте військовому обліку: у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров’я, сімейні обставини тощо), але ТЦК та СП не врахувало їх

у вас були поважні причини для неявки до ТЦК та СП: ви перебували на лікуванні, у відрядженні, виконували інші важливі обов’язки, про що ви можете надати документальні підтвердження.

ТЦК та СП припустився помилки: у вашому військовому квитку або інших документах міститься помилкова інформація, яка стала причиною накладення штрафу

У яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК і як правильно це зробити – пояснення юриста

Неналежні дії ТЦК та СП:

шантаж та погрози: працівники ТЦК та СП чинили на вас тиск, погрожували або вимагали хабарів

дискримінація: штраф було накладено на вас у зв’язку з вашою расою, релігією, політичними переконаннями тощо

незаконне вилучення документів: працівники ТЦК та СП вилучили у вас документи без законних підстав

Як оскаржити штраф від ТЦК

Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення.

Щоб оскаржити штраф, потрібно:

написати заяву про оскарження штрафу. У заяві слід вказати:

персональні дані

реквізити штрафу

причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним

докази, що підтверджують ваші аргументи (за наявності)

подати заяву до ТЦК та СП, яке виписало штраф. Заяву можна подати особисто, надіслати поштою або в електронній формі

ТЦК та СП розгляне вашу заяву протягом 10 днів. Якщо ваша заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано

Чи є випадки оскарження штрафу

“В Україні вже є судові рішення з оскарження штрафів, накладених ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Верховинський районний суд Івано-Франківської області 11 червня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на чоловіка за те, що він не з’явився у військкомат для постановки на військовий облік. Суд постановив, що ТЦК та СП не надав належних доказів того, що чоловік дійсно не з’явився до ТЦК та СП”, – розповідає Франчук.

Також Київський районний суд Києва 20 травня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на жінку за те, що вона не повідомила про зміну місця проживання. Суд постановив, що жінка не була належним чином проінформована про обов’язок повідомлення про зміну місця проживання.

“Важливо зазначити, що це лише декілька прикладів, і існує багато інших судових рішень по цій темі”, – додає юрист.

Які шанси на успішне оскарження штрафу

Шанси на успішне оскарження штрафу залежать від багатьох факторів:

обставини справи: наприклад, чи дійсно ви не з’явилися до ТЦК та СП, чи не були належним чином проінформовані про свої обов’язки, чи маєте ви поважні причини для невиконання своїх обов’язків

наприклад, чи дійсно ви не з’явилися до ТЦК та СП, чи не були належним чином проінформовані про свої обов’язки, чи маєте ви поважні причини для невиконання своїх обов’язків докази:чи маєте ви докази, які підтверджують вашу позицію (наприклад, документи, що підтверджують вашу присутність в іншому місці в момент отримання штрафу, медичні довідки)

якість вашої юридичної допомоги: важливо, щоб вас представляв кваліфікований юрист, який має досвід роботи в цій сфері

Джерело: РБК-Україна

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