Скільки російських “Калібрів” у Чорному морі і чи є загроза ракетної атаки – Гуменюк

Речниця сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла скільки ворожих “Калібрів” у Чорному морі і чи є загроза ракетної атаки

У Чорному морі на бойовому чергуванні вже менше ворожих носіїв “Калібрів”. Але розслаблятися зарано, адже ворог може продовжити ракетні удари.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Скільки російських “Калібрів” у Чорному морі і чи є загроза ракетної атаки

За її словами, зараз на бойовому чергуванні залишилося 2 ракетоносії, загальний залп – до 16 “Калібрів”.

“У морі вирує шторм, море неспокійне, але не критичний шторм. І корабельне угруповання ворога тримається у розгорнутому стані, це 11 одиниць, серед яких наразі залишилось два надводних ракетоносії. Це 16 “Калібрів” готових до використання. Дещо зменшено (корабельне угруповання, – ред.) у порівнянні з періодом підготовки та проведення активних дій ракетних атак, пов’язаних з їх “сакральними датами”, – розповіла Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що інші ракетоносії заведенні у пункти базування для переспорядження і можуть повернутися на службу протягом 2-3 годин.

“Тож розслаблятися зарано, адже ворог може продовжити ракетні атаки, хоча, вочевидь, їм знадобиться певна пауза для того, щоб поназбирати те, чим будуть атакувати. Бачимо активізацію розвідувальних БПЛА над територіальним морем України”, – додала Гуменюк.

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