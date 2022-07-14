Скільки пенсій одночасно можуть отримувати українці

В Україні існує декілька видів пенсій. Стало відомо, скільки пенсій одночасно можуть отримувати громадяни

Отримувати одночасно декілька пенсій громадяни не можуть. Вони мають право у певний період життя отримувати лише одну пенсію.

Таке роз’яснення міститься у відповіді чиновниці із Головного управління ПФУ у Закарпатській області Оксани Олефір. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, в Україні існує декілька видів пенсій. Це – пенсії за інвалідністю, за віком, за вислугою років, а також у зв’язку із втратою годувальника. Причому деякі люди, досягши пенсійного віку, мають право не на одну з цих пенсій. Але вони мусять обрати, яку пенсію будуть отримувати, адже одночасна виплата кількох пенсій в Україні заборонена законом.

Так, наприклад, громадянин міг отримувати пенсію за інвалідністю, але досяг пенсійного віку, і тепер може одержувати пенсію за віком на загальних підставах. У такому випадку він може перейти з одного виду пенсії на інший.

Причому цей перехід не є остаточним. Тобто, якщо пенсіонер вирішив, що інший вид пенсії буде йому вигідніший, то він може в будь-який час змінити одну виплату на іншу.

При переході з одного виду пенсії на інший враховують зарплату людини за період страхового стажу з 1 липня 2000 року до того місяця, з якого пенсіонер звернувся щодо переведення з одного виду пенсії на інший. Крім того, за бажанням пенсіонера можуть також врахувати і зарплату за будь-які 5 років його попереднього стажу роботи (до 1 липня 2000).

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