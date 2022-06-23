Як українці можуть підвищити розмір пенсії за вислугу років

Українці за законом мають право підвищити розмір пенсії за вислугу років. Як це зробити і хто має на це право розповідає юрист

Для того, щоб підвищити розмір пенсії за вислугу років слід подати заяву до Пенсійного фонду України. Юрист Тарас Підодворний заявив, що це стосується українців, які досягли пенсійного віку та мають стаж не менше 29 років. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У пенсіонера можуть виникнути проблеми: неправильний розрахунок пенсії за віком чи небажання територіального органу ПФУ призначати пенсію за віком. Тоді необхідно подати позов до суду, оскільки ПФУ чинить незаконно. Потрібно змусити орган перерахувати розмір пенсії.

Співробітники Пенсійного фонду можуть неправильно розрахувати пенсію за віком. Таке трапляється, якщо при розрахунку неправильно використали показник середньої зарплати, з якої було сплачено страхові внески за три роки, що передували році звернення щодо призначення виплат. Її визначає Держслужба статистики України і вона не залежить від зарплати, яку пенсіонер отримував на роботі.

Підодвірний пояснив, що у поточному році при визначенні розміру пенсії за віком у 2022 році ПФУ враховує розмір середньої зарплати за 2014-2016 роки – 6186,32 гривні. При цьому потрібно використовувати середню зарплату за 2019-2021 у 10 846,37 гривні.

У Пенсійному фонді повідомили, що виплата пенсії може призупинитися, якщо пенсіонеру надали статус зниклого безвісти за особливих обставин. Ця інформація вноситься до Єдиного реєстру осіб. Нарахування коштів поновлюється лише після особистого обігу українця.

Раніше повідомлялося, що цього року українцям підвищать пенсії 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня. З наступного місяця мінімальний розмір виплат в Україні збільшиться з 1934 до 2027 гривень, а максимальний – до 20 270 гривень.

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