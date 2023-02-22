Скільки літаків можуть підняти в небо окупанти у разі повітряної атаки – відповідь експерта

Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун висловив думку скільки літаків може підняти в небо армія РФ у разі повітряної атаки по Україні

Авіація РФ боїться входити в зону ураження української ППО.

Росія у разі повітряної атаки по Україні зможе одночасно підняти в небо не більше 200 літаків, причому половина з них буде знищена силами української протиповітряної оборони.

Таку думку висловив ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в ексклюзивному інтерв’ю ТСН, оцінюючи загрозу повітряної атаки РФ. Про це розповідає НСН

“Літаки і гелікоптери бояться наближатися до зони бойових дій, а тим більше – входити в зону відповідальності наших ППО. Зона бойових дій настільки насичена переносними зенітно-ракетними комплексами, що як тільки починаються якісь нальоти – в нас одразу 1-2 літаки на день, 1-2 гелікоптери”, – заявив він.

Скільки літаків можуть підняти в небо окупанти у разі повітряної атаки

Ягун також зазначив, що у Москви нема можливості підняти одночасно величезну кількість авіації:

“Вони можуть одночасно підняти всіх типів літаків не більше 200. Але я гарантую, що з тих 200 літаків 100 просто не повернеться на базу… Їх можна ще прикривати якоюсь кількістю гелікоптерів, але частина з них не повернеться і буде знищена. Відновити в найближчі десятиріччя це просто буде неможливо”.

Генерал СБУ додав, що українська ППО сьогодні “зовсім інакша, ніж була 24 лютого минулого року”, тому на авіацію окупантів чекає “прикре самогубство”.

Як відомо, низка західних ЗМІ та експертів повідомили, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону і готує повітряну атаку.

За оцінками розвідки Великої Британії, повітряно-космічні сили Росії, ймовірно, зберегли по всій РФ практично недоторканим парк приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення. Однак у розвідці вважають повітряну атаку РФ малоймовірною.

В українській розвідці вважають, що РФ може використати авіацію для підтримки наступу на сході України. За оцінками ГУР Міноборони, окупанти зібрали на території РФ за 200 км від українського кордону 450 літаків і 300 гелікоптерів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати ворожої авіації від початку повномасштабного вторгнення Росії складають 299 літаків і 287 гелікоптерів.

Новини України:

Росія стягує до кордонів України літаки, аби здійснити наступ з неба – західна розвідка

Як окупанти можуть використати Білорусь у разі наступу по всіх напрямках — ДПСУ