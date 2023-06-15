Скільки часу знадобиться на відновлення Каховської ГЕС – розповіли в “Укргідроенерго”

В “Укргідроенерго” розповіли, скільки часу потрібно на повне відновлення Каховської ГЕС після деокупації території, на якій вона розташована

Україні після деокупації території, де розташована зруйнована Каховська ГЕС, знадобиться шість років на її повне відновлення. Фактично станцію потрібно будувати заново, при цьому демонтаж триватиме один рік, а будівництво нової станції ще п’ять років.

Про це в інтерв’ю “Українським новинам” розповів гендиректор “Укргідроенерго” Ігор Сирота, передає НСН.

Після руйнування ГЕС Росією необхідно фактично знову будувати станцію. Насамперед потрібно перекрити водосховище: побудувати перемички верхню та нижню. А вже після займатися демонтажем.

“Це займе рік часу. Будівництво нової станції – це щонайменше 5 років”, – розповів Сирота

Скільки часу знадобиться на відновлення Каховської ГЕС

Крім самої станції для її роботи, необхідно побудувати інфраструктуру для роботи ГЕС (шляхопровід, газопровід, залізницю).

Зараз розробляється технічне завдання для будівництва перемичок та демонтажу станції. Водночас повноцінні роботи можна розпочати лише після того, як територію, де розташована станція, деокупують.

Крім мільярдів доларів прямих збитків, також в Україні внаслідок підриву станції сталася екологічна катастрофа: затоплення територій, загибель риби, тварин і людей. Десятки населених пунктів затоплені.

Масштаби збитків для регіону все ще оцінюються. Однак наслідки катастрофи доведеться долати ще багато років. Фактично Росія організувала наймасштабнішу екологічну катастрофу за десятиліття.

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