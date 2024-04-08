В Україні планують підвищити штрафи для водіїв. Відповідний законопроект зареєстровано в парламенті

В парламенті зареєстровано проєкт закону № 11111, згідно з яким планують посилити відповідальність за ненадання переваги в русі транспорту, який має на це право

Ініціаторами даного законопроєкту є народні депутати: Галина Третьякова, Мар’яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк. Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт ВРУ

Наразі штрафи для водіїв за порушення правил у русі спеціальних автомобілів з включеними світловими або звуковими сигналами складають 680 гривень. Автори законопроєкту зауважують, що сума такого штрафу недостатня і не відображає реальної шкоди, завданої внаслідок таких порушень.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається про плани удосконалення системи надання екстреної медичної допомоги в Україні, щоб забезпечити її негайне надання у місті протягом 10 хвилин і поза містом протягом 20 хвилин. Також важливо розв’язувати питання щодо оперативного прибуття аварійно-рятувальних служб, таких як пожежна охорона та поліція.

Штрафи для водіїв в Україні планують підвищити – подробиці

Причиною внесення цього законопроєкту є постійні порушення правил дорожнього руху, які завдають шкоду швидкому доступу аварійно-рятувальних служб і загрожують людським життям.

У тексті законопроєкту пропонується наступне:

накладення штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року за недотримання правил у русі транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, які рухаються з включеними спеціальними світловими або звуковими сигналами;

таке ж покарання за порушення правил руху маршрутних транспортних засобів, зокрема транспортних засобів, які перевозять групи дітей, а також за порушення правил зупинки, стоянки, які створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху;

накладення штрафу від 34 до 51 тисячі гривень і позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років за ці ж порушення, що призвели або могли призвести до загрози життю та/або здоров’ю людей.

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