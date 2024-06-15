Через часті відключення світла в Україні впровадили відключення світла, через це багато простих громадян і підприємців почали користуватися генераторами. У яких випадках можуть призначити штраф за використання генератора.

В деяких випадках можна отримати чималий штраф за цю корисну техніку.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Встановлення генератора допомагає українцям забезпечувати своє житло чи бізнес електроенергією. Але часто люди не дотримуються стандартних правил використання альтернативного джерела живлення. Це і призводить до того, що громадяни одержують штрафи.

При використанні генератора важливо дотримуватись правил пожежної безпеки. По-перше, не можна встановлювати їх у закритих приміщеннях. Паливний генератор слід вмикати лише на відкритому повітрі. У правилах сказано, що джерело живлення має стояти на відстані понад шість метрів від будівель, дверей та вікон.

Жителі багатоповерхівок можуть поставити генератор на балконі. Але при цьому потрібно зробити так, щоб на нього не потрапила вода. Також слід стежити, щоб апарат не перегрівався.

Важливо встановити поряд із генератором детектор газу.

Штраф за використання генератора – у яких випадках українці можуть його отримати

Замість паливних генераторів можна вибрати безпечніші варіанти – акумуляторні або інверторні. Але, навіть використовуючи їх, важливо дотримуватись правил пожежної безпеки.

В Україні люди можуть одержати штраф за використання генератора. Причиною може стати шум, який видає джерело живлення. Відповідно до санітарних норм, допустимий рівень шуму в житлових будинках та прилеглих територіях повинен бути 55-70 дБ в денний час і 45-60 дБ в нічний.

Якщо генератор видає більше шуму, то спочатку його власник отримає усне попередження, а якщо не виправить проблему, то грошове покарання.

Розмір штрафу 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 гривень) для фізичних осіб та 15-30 (255-510 гривень) для юридичних осіб.У разі повторного порушення суми збільшуються до 255-510 гривень для громадян та 850-2550 гривень для юридичних осіб.

При цьому важливо знати, що рівень шумового забруднення обчислює лише Санепідемстанція, яка вказує кількість децибелів від працюючого генератора.

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