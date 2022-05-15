Що буде із соціальними виплатами українців, якщо війна триватиме довго

Українцям, незважаючи на війну, продовжують виплачувати пенсії, субсидії та інші види допомоги. Що буде із соціальними виплатами у випадку затяжної війни

Українці будуть отримувати соціальні виплати й надалі. Уряд продовжив термін дії усіх соціальних гарантій для громадян до закінчення війни.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, за словами очільниці Мінсоцполітики, субсидії та решта соціальних виплат були перепризначені усім отримувачам автоматично. Вони будуть виплачуватись у попередніх сумах до закінчення дії воєнного періоду.

“Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів”, – розповіла чиновниця.

Марина Лазебна також розповіла, що від початку війни уряду вдається в повному обсязі фінансувати всі соціальні видатки та виконувати всі соціальні зобов’язання перед громадянами України. Субсидії та решта соцвиплат фінансуються навіть на тих територіях, де тривають військові дії. Таке функціонування системи соціального захисту в автоматичному режимі стало можливим завдяки її діджиталізації та впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Завдяки таким заходам, які були вжиті ще до війни, зараз вдається призначати соціальні виплати понад 1 мільйону українців, які проживають на територіях, де тривали і зараз тривають активні бойові дії.

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